Adana’da barajlarda kuraklık alarmı

Adana'da barajlar alarm veriyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi vatandaşları kuraklık nedeni ile suyun tasarruflu kullanılması için uyarılarda bulundu.



Kozan barajında geçmiş yıllarda yüzde 50 üzeri seviyelerde olan baraj doluluk oranı sıcaklıklara bağlı olarak buharlaşmanın yoğun olmasıyla yüzde 33,3 seviyelerine kadar düştü.

