Adana’da barajlarda kuraklık alarmı

Adana’da hissedilen sıcaklık rekor seviyelere ulaşırken, kuraklık nedeniyle Kozan Barajında su seviyesi yüzde 33'e kadar düştü. Adana Büyükşehir Belediyesi ise suyun tasarruflu kullanımı konusunda uyarıda bulundu.

Adana’da barajlarda kuraklık alarmı

'da barajlar alarm veriyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi vatandaşları nedeni ile suyun tasarruflu kullanılması için uyarılarda bulundu.

Kozan barajında geçmiş yıllarda yüzde 50 üzeri seviyelerde olan baraj doluluk oranı sıcaklıklara bağlı olarak buharlaşmanın yoğun olmasıyla yüzde 33,3 seviyelerine kadar düştü.

Adana’da barajlarda kuraklık alarmı - 1

Kozan Barajı çevresinde oluşan adacıklar havadan drone ile görüntülenirken, sıcak havadan bunalan vatandaşlar baraj kenarında oluşan adacıklarda aileleri ile birlikte serinledi.

Bölgeye dinlenmeye gelen vatandaşlardan Emrah Ataş, “Kozan’da hava sıcaklığı 50 derecenin üzerinde. Özellikle narenciye ve bahçe sulamada kullan Kozan baraj suyu şuan yüzde 40’ın altına düşmüş durumda. El-Nino sıcakları ve Afrika sıcakları bölgede yoğun hissediliyor." dedi.

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