Adana'da bekçiye pompalı tüfekle saldırı

Devriye görevi yapan bekçilerin durdurmak istediği araçtan pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırıda bir bekçi yaralanırken,  kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

Anadolu Ajansı 25.02.2021 - 04:32

Adana'da bekçiye pompalı tüfekle saldırı

Adana'da bir otomobilden ateş açılması sonucu yaralanan bekçi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi'nde devriye görevi yapan bekçiler, şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi.

Bu sırada otomobildeki kişiler tarafından pompalı tüfekle ateş açılması sonucu bir bekçi yaralandı.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan bekçi, Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlatan polis, söz konusu otomobili ara sokakta terk edilmiş halde buldu.

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