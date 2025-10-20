Adana'da belediye otobüsünde yangın

Adana'da bir belediye otobüsünde yangın çıktı. Otobüsteki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Adana'da belediye otobüsünde yangın

'da bir belediye otobüsü alev aldı.

Olay, Karataş Bulvarı'nda meydana geldi.

Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüs seyir halindeyken motor kısmından alev aldı.

Sürücü aracı yol kenarına çekerken çevredeki vatandaşlar tüpleriyle alevlere müdahale etti.

yanarak kullanılamaz hale gelirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...