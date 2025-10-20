Adana'da belediye otobüsünde yangın
Adana'da bir belediye otobüsünde yangın çıktı. Otobüsteki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Adana'da bir belediye otobüsü alev aldı.
Olay, Karataş Bulvarı'nda meydana geldi.
Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüs seyir halindeyken motor kısmından alev aldı.
Sürücü aracı yol kenarına çekerken çevredeki vatandaşlar yangın tüpleriyle alevlere müdahale etti.
Otobüs yanarak kullanılamaz hale gelirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.