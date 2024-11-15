Adana'da bıçaklı kavga: 1 ölü

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Adana'da bıçaklı kavga: 1 ölü

Sümer Mahallesi'nde Suriye uyruklu M.R. ile E.C. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda E.C, M.R'yi bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan M.R. tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

E.C. polis ekiplerince gözaltına alındı.

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