Adana'da bıçaklı kavga: İki kardeş öldürüldü

Olay, saat 17.00 sıralarında Dadaloğlu Mahallesi Kiremithane Tren İstasyonunda meydana geldi. Murat ve kardeşi Ahmet Eren Doğu, tren istasyonunda bilinmeyen nedenle Azat T. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Azat T., cebinden çıkardığı bıçakla Doğu kardeşlere saldırdı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan kardeşler kanlar içerisinde kalırken, Azat T. ise olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan iki kardeş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Cinayet şüphelisi ise fazla uzaklaşmadan polis tarafından yakalandı. Kardeşlerin cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.