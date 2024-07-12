Adana'da bir evde 7 kilo 300 gram esrar ele geçirildi

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.



Eğitimli köpeğin tepki verdiği bir kutuda bulunan aspiratörün içine saklanmış 6 pakette 7 kilo 300 gram esrar ele geçirildi.



Evdeki aramalarda, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve 676 mermi de bulundu.



Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli F.D, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.