Adana'da bir evde silahlı saldırı: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir evde silahla vurulan 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Adana'da bir evde silahlı saldırı: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Belediye Evleri Mahallesi'nde bir evden silah sesleri geldiği ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve giren ekipler, 4 kişiyi silahla yaralanmış halde buldu.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar O.A.(42), P.A. (63), Z.A. (21) ve Mustafa A. (21), kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Mustafa A. Çukurova Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olayın aile içi tartışma sonucu yaşandığı öne sürüldü.

Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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