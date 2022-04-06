Adana'da bir kişi eski eşini öldürüp, intihara kalkıştı

Adana'da bir evdeki kavga ihbarına giden polis, kadın cesedi ve bir yaralı buldu.



Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesinde bir evde bıçaklı kavga olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Apartmanın 3. katındaki dairenin kapısını açan olmayınca olay yerine itfaiyeye bağlı CANKUR ekipleri yönlendirildi.

KADIN CESEDİ VE BİR YARALI BULUNDU



Kapının açılmasının ardından eve giren ekipler, Ümit S'yi yaralı, Şükriye Gür'ü ise ölmüş buldu.



Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ümit S. görevlilerce ambulansa taşındı. Bu sırada ölen Şükriye Gür'ün bir yakını yaralıya tepki gösterdi.



Boğazından yaralı olduğu belirlenen Ümit S, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Ümit S. ile Şükriye Gür'ün ocak ayında boşandıkları öğrenildi.



"KIZIMA ŞİDDET UYGULUYORDU"



Şükriye Gür'ün cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.



Anne Hürü Gür, gazetecilere yaptığı açıklamada, eski damadının madde kullandığını öne sürdü.



Çiftin ilk celsede boşandıklarını belirten Gür, "Kızıma çok şiddet uyguluyordu. Bana ilk başlarda bir şey anlatmadı kimse. Çok kıskançtı. Yoldan geçenden kıskanırdı." dedi.

SON MESAJI: TEYZE YARDIM ET, ÜMİT BENİ ÖLDÜRECEK



Şükriye Gür'ün yakınları, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu önüne geldi.

Gür’ün 3 ay önce boşandığı, kiraladığı evde yalnız yaşadığı ve 3 çocuğunun da velayetinin babalarında olduğu öğrenildi. Adli Tıp Kurumu'na gelen Ümit Akboğa, kuzeninin aile içinde Şükran ismini kullandığını belirterek, saat 04.55’te cep telefonundan annesi Nesibe Akboğa’ya, ‘Teyze ben Şükran bana yardım et. Polisi ara. Ümit beni öldürecek’ mesajını attığını söyledi.

Şükriye Gür'ün öldürülmden önce teyzesine mesaj attığı ortaya çıktı.

Telefonundan mesajı gösteren Akboğa, "O saatte annem uyuduğu için görmemiş. Sabah fark ettiğimizde artık çok geç kalmıştık" dedi.



"HER ŞEYİ PLANLAMIŞ, APARTMAN KAMERASINI YUKARI KALDIRMIŞ"



Ümit S.'nin yıllarca kuzenine şiddet uyguladığını anlatan Ümit Akboğa, “Kuzenimizi yetişip kurtaramadık. Bu adam yıllarca ona şiddet uyguladı. Aşırı kıskançtı. Evlendikleri gün gelin arabasının şoförünü bile kıskanıp, olay çıkarmıştı. Boşandıktan sonra birlikte oturdukları evi sattılar. Parayı bölüştüler ama kuzenimden bıçak zoruyla parayı tekrar almış. Onu sürekli rahatsız ediyordu. Sabah her şeyi planlayıp gelmiş. Apartmanın kamerasını yukarı kaldırmış. İçeri girip kuzenimi göğsünden, belinden, bacağından bıçaklayıp ardından boğazını kesmiş. Ağırlaştırılmış müebbet cezası almasını istiyoruz” dedi.



Şükriye Gür’ün cenazesi, işlemlerin ardından yakınlarınca teslim alındı. Cenaze teslimi sırasında Gür’ün yakınları ve 15 yaşındaki kızı, uzun süre gözyaşı döktü.

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