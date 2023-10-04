Adana'da bir kişi yalnız yaşadığı evi kundakladı

Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi.

İki katlı müstakil evde yalnız yaşayan kimliği belirsiz kişi, henüz bilinmeyen nedenle eşyalarını ateşe verip olay yerinden kaçtı. Alevleri fark eden komşularının ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.