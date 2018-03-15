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Adana'da boş arsada ceset bulundu

Anadolu Ajansı

Türkiye

Adana'da bir kişi boş arsada ölü bulundu. Ölen kişinin üzerinden 4 bin lira para ile alacak karşılığı tahsil edilen para ve kalan alacağı gösteren bir not kağıdı bulundu.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir arsada erkek cesedi bulundu.

Havuzlubahçe Mahallesi Saydam Caddesi'nde evlerin bitişiğindeki arsada bir erkeğin yerde yüzüstü hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Olay yerine giden ekipler, yerde yatan kişinin ölmüş olduğunu belirledi.

Ölen kişinin avuçlarında ve ceplerinde yaklaşık 4 bin lira para ile alacak karşılığı tahsil edilen para ve kalan alacağı gösteren bir not kağıdı bulundu.

Ceset otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, ölen kişinin kimliğini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

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