Adana’da botulismus tehlikesi: Sinir sistemini felç ediyor!
Adana’nın Çukurova ilçesinde yaşanan balık ölümleri endişeye neden oldu. Toplu ölümleri inceleyen Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertan Kara, “botulismus” hastalığına dikkat çekti. Balıklarda ölüme neden olan hastalığın, bu balıkları yiyen insanları da tehdit edebileceğini söyleyen Kara, “Bu hastalık tedavi edilmediğinde sinir sistemini felç eden ve merkezi sinir sistemine geldiğinde ölümlere neden olan bir hastalıktır.” diye konuştu.
Çukurova’ya can suyu olan Ceyhan Nehri’nde toplu balık ölümleri yaşanıyor.
Adana’nın Yüreğir ilçesinde kıyıya çok sayıda ölü balık vurduğu görüldü.
Çukurova Üniversitesi’nden uzmanlar, balık ölümlerini mercek altına aldı.
ÇÜ Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertan Kara, toplu ölümlerde “botulismus” tehlikesine dikkat çekti.
Prof. Dr. Ertan Kara, bölgede tarım alanı olması nedeniyle kullanılan zirai ilaç atıklarının oluşturduğu toksik bir etki, fabrika atıklarının sızması sonucu suya kimyasal karışması ya da hayvanlar ve insanlar arasında yayılan bulaşıcı hastalıklar olarak bilinen zoonotik hastalıklar kaynaklı bir sorun olabileceğini kaydetti.
Bu üç ihtimalin de insan sağlığı açısından ciddi olumsuz etkileri olacağının altını çizen Kara, ilgili kurum ve kuruluşlardan gelecek raporun önemli olduğunu ve bir an önce gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı.
“CANLI YA DA ÖLÜ BALIKLAR TÜKETİLMEMELİ”
Bölgede yaşayan vatandaşlara uyarılarda bulunan Prof. Dr. Kara, konuyla ilgili kurumların süreci sonuçlandırana kadar balık tüketilmemesi uyarısında bulundu.
Suya temas edilmemesi gerektiğinin altını çizen Kara, “Eğer ki tarımsal amaçlı kullanılan ilaçlardan kaynaklı bir zehir varsa oradan balık tutulmasıyla onların almış olduğu zehirleri vatandaş bünyesine almış olur. Değişik nedenlerle zehirlenmelere neden olabilir.” diye konuştu.
Kara şöyle devam etti:
“Onun dışında zehirli suyla temas ettiklerinde nasıl ki ilaçlama yaparken vücutlarına değdiğinde yanmalar, kızarıklıklar gibi birtakım yan etkiler oluyorsa bunların aynısı görülebilir.
Kimyasal ajanlar suya karışmışsa da bunu yine balıklardan örnek verecek olursak, bu kimyasalları bünyesine alan balıkları yediğimizde biz de bunları sindirim sistemimize alırız. Canlı ya da ölü balıklar tüketilmemelidir.”
Kara, botulismus bakterisine de dikkat çekti.
“Botulismus diye bir hastalık var. Balıklarda ölüme neden olabilir. Ama bunu ölmeyen canlı balıklar taşıyorsa, insanlar bunu alıp yediklerinde onlar da Botulismus olabilirler.” diyen Kara, “Botulismus, havanın olmadığı ortamlarda daha çok yaşıyorlar. Bu hastalık gıda zehirlenmesi gibi başlayan, erken dönemde tanı konduğunda anti serumlarla tedavi edilebilen, tedavi edilmediğinde sinir sistemini felç eden ve merkezi sinir sistemine geldiğinde ölümlere neden olan bir hastalıktır.” şeklinde konuştu.
Kara şöyle devam etti:
“Vatandaşlarımız bunu uygun hazırlanmamış, bombe yapmış konservelerden bilirler. Buradaki balıklarda Botulismus varsa insanlarda da ölümlere ve sakatlıklara neden olabilir.
Bunun için bölgede balıkların avlanması, tüketilmesi ya da ticari amaçlı satılmasının uygun olmadığını düşünüyorum. Yetkililerimizin de bu konuda önlem almasını bekliyorum.”
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