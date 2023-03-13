Adana'da büyükbaş hayvanlara şap aşısı yapılıyor

Adana'da, SAT-2 serotipi hastalığı sonrası büyükbaş hayvanları aşılama çalışması sürüyor.

Adana'da büyükbaş hayvanlara şap aşısı yapılıyor

İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, kentte canlı hayvan sevkiyatının belirli kriterler haricinde yasaklandığını belirtti.

Ekiplerin büyükbaş hayvanları aşılamak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü ifade eden Tekin, şunları kaydetti:

"İl ve ilçe müdürlüğünde ekiplerimiz, Şap Enstitüsü Müdürlüğü tarafından üretilen ve SAT-2 serotipine karşı etkili olan aşı ile aşılama çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İl Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu Kararı alınarak birtakım tedbirler alınmıştır. İlkbahar şap aşılama kampanyası süresince kesim, ihracat ve ithalat amacı dışındaki tüm hayvan hareketleri, il içi ve il dışı olmak üzere kısıtlanmış ve hayvan pazarları kapatılmıştır."

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Tekin, aşılama çalışmasının haftanın 7 günü yapıldığını, uygulanan aşıların günlük olarak aşılama bilgisi ve kulak küpesi bazında sisteme girildiğini bildirdi.

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