Adana'da çalılıktan tarım alanına sıçrayan yangın kontrol altında

Adana'nın Ceyhan ilçesinde çalılıkta başlayıp tarım alanına sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Adana'da çalılıktan tarım alanına sıçrayan yangın kontrol altında

Birkent Mahallesi'nde yerleşim alanına yakın çalılıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler tarım alanına sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Adana'dan ve Osmaniye'den itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangında yaklaşık 10 dekarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

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