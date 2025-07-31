Adana'da cam silenlere operasyon: 387 kişi yakalandı
Adana'da kurulan "Balyoz" timi 7 ay içinde cam silip korku salan 387 kişiyi yakaladı. Yakalanan kişilere toplamda 544 bin TL para cezası uygulandı.
Adana Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri bünyesinde "Balyoz" timi kuruldu.
Balyoz timi ana caddelerde ve kavşaklarda cam silerek korku salan insanları rahatsız eden kişilere yönelik çalışmalar yapmaya başladı.
387 KİŞİ YAKALANDI
7 ay boyunca ana caddelerde kavşaklarda cam silerek korkuya neden olan 387 kişi yakalandı.
544 BİN TL CEZA UYGULANDI
Yakalanan şüphelilere toplamda 544 bin TL para cezası uygulandı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Trafik
- Adana
- Operasyon