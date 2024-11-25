Adana'da cami imamı bıçaklanarak öldürüldü

İddiaya göre, cami imamı Tarık Karadağ bilinmeyen bir sebeple M.A (16) tarafından bıçaklandı.

İhbar üzerine camiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan imam, kaldırıldığı Yüreğir Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaçan M.A. ise, Yüreğir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak Cinayet Büro Amirliği'ne teslim edildi.