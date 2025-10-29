Adana'da çay ocağına silahlı saldırı: Bir şüpheli tutuklandı

Adana'da çay ocağına silahlı saldırı düzenleyen şüpheli tutuklandı.

Olay, 27 Ekim'de saat 22.00 sıralarında Seyhan ilçesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Arkadaşı Ş.D. (15) ile birlikte yol kenarındaki çay ocağına yaklaşan B.Ö. (20), iş yerine tabancayla ateş açtı.

Kurşunlar, çay ocağının yanı sıra olay yerinin yaklaşık 50 metre uzağındaki polis aracının sol ön kapısı ile sol arka kapı camına isabet etti.

Olayda şans eseri yaralanan olmazken, kaçmaya çalışan B.Ö. yakalandı.

Diğer şüpheli kaçarken; B.Ö. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ne götürüldü.

B.Ö., sorgusunda, iş yeri sahibi ile husumetli olduğunu, saldırıyı bu nedenle düzenlediğini ancak polisi fark etmediğini öne sürdü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanırken, soruşturma sürüyor.