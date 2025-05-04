Adana'da cayrokopter sert iniş yaptı: Yaralılar var

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin pervaneli ve döner kanatlı hava aracı cayrokopter, henüz bilinmeyen nedenle araziye sert inişte bulundu.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Cayrokopterin Yörük Türkmen Şöleni'nde görev aldığı iddia edildi.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, olay nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Cayrokopter araziye sert iniş yaptı. İçindeki iki jandarma personelimizin durumları iyi." dedi.

CAYROKOPTER NEDİR, NE İÇİN KULLANILIR?

Cayrokopter veya otojir, döner kanatlı ve pervaneli bir hava taşıtıdır. İleri hareket için bir pervanesi ve dikey hareket için motorsuz ve serbest dönen bir rotoru bulunur. Helikopterin atalarından olan cayrokopterler 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yerini ağırlıklı olarak daha verimli olan helikopterlere bırakmış olsa da halen eğlence, keşif ve helikopter eğitimi gibi amaçlarla yaygın olarak kullanılır. Cayroplanör ise motoru olmayan bir cayrokopterdir ve süzülmeden önce başka bir hava aracı ile çekilmesi gerekir.

