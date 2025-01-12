Adana'da cezaevi firarisi yakalandı

Adana'da Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 4 ay önce cezaevinden firar eden Oğulcan Ş.'nin (21) otomobille Adnan Menderes Bulvarı'na gittiğini tespit etti.

Adresteki araçta bulunamayan hükümlünün, sosyal medya hesabından "Plakalara iyi bakın, belki bulursunuz" yazılı paylaşım yaptığı belirlendi.



Yapılan araştırma sonucu Oğulcan Ş.'nin merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki bir evde saklandığı tespit edildi.



İkamete düzenlenen operasyonda firari hükümlü yakalandı.



Evdeki incelemede kalaşnikof piyade tüfeği, tabanca, 35 mermi, çelik yelek, bir miktar uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.



Oğulcan Ş., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.