Adana'da çifte hırsızlık: Önce motosiklet sonra içki çaldı

Olay, 15 Ekim saat 14.00 sıralarında Çukurova ilçesi Toros Mahallesi Ahmet Zapmaz Bulvarı’nda meydana geldi. Çaldığı motosikletle gezintiye çıkan Fehmi Celal A. Hakan A.’nın tekel bayisinin önünde bulunan kasadaki biraları fark etti.

Fehmi Celal A. bir kasa birayı motosiklete yükleyip, kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine çalışma başlatan Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin ‘Hırsızlık’ suçundan 8 yıl 4 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığını tespit etti.



Polis ekipleri, şüphelinin evine yaptığı baskında Fehmi Celal A.’yı gözaltına aldı. Çalıntı olduğu tespit edilen motosiklet ise evin bahçesinde ele geçirilip, sahibine teslim edildi.

Emniyete götürülen Fehmi Celal A. ifadesinde, “O gün bira içmek istemiştim. İş yerinin önünde görünce bir kasa aldım. Çaldıklarımın hepsini içtim” dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fehmi Celal A. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

