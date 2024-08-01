Adana'da cinayet ve yaralama davasında 2 kişiye hapis cezası

Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanıklar M.S. ve A.M.L. ile tanıklar ve taraf avukatları katıldı.



Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, olay günü maktul Necati Ersönmez ile müşteki arkadaşı D.Ü'nün birlikte alkol aldıktan sonra Necati Ersönmez'in eski kız arkadaşı olan E.K'nin Mithatpaşa Mahallesi'ndeki evinin önüne gelip burada E.K'ye hakaret edip tehditte bulunduklarını ve tüfekle havaya ateş ederek olay yerinden ayrıldıklarını belirtti.



Savcı, maktul ve müştekinin tekrar olay yerine gelerek tüfekle havaya ateş ettiklerini, E.K'nin alt katında oturan A.M.L'nin tüfek seslerini duyup durumu arkadaşı M.S'ye anlattığı ifade etti.



A.M.L'nin, M.S'nin kullandığı motosikletle maktul ve müştekiyi mahallede aramaya başladıklarını ve daha sonra mahallede karşılaşmaları maktul ve müştekinin içinde bulunduğu otomobile 5 el ateş ederek Necati Ersönmez'in ölümüne, D.Ü'nün de ağır yaralanmasına sebebiyet verdiklerini belirten savcı, sanıkların "kasten öldürme" suçundan müebbet, kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ise 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.



Savunması alınan sanık A.M.L, olay günü kendi evinin balkonunda ailesiyle oturduğu sırada maktul ve müştekinin yüksek sesle kendisine doğru küfrettiğini öne sürdü.



Bu durumdan çok rahatsız olduğunu belirten sanık A.M.L, şöyle devam etti:



"Daha sonra aniden havaya doğru ateş ettiler. Arkadaşım M.S'yi aradım motosikletle gelip beni aldı. M.S'den beni anneme götürmesini istedim. Annem rahatsızdı ve bakıma ihtiyacı vardı. Sonrasında tekrar silah sesleri duyduk. M.S'den beni tekrar eve bırakmasını istedim. Panik halinde sokakta ters yöne girdik. Karşımızdan gelen otomobilden bize doğru silahla ateş edildi. Ben de kendimizi korumak adına rastgele ateş etmek durumunda kaldım. Kimseyi öldürmek amacım yoktu. Olay tamamen bu şekilde gelişmiştir. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum."



Diğer sanık M.S. ise suçlamaları kabul etmedi.



Mahkeme heyeti, "haksız tahrik altında kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan sanık A.M.L'yi toplamda 25 yıl, "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan sanık M.S'yi ise toplamda 33 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırarak tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

