Adana'da çocukların tehlikeli eğlencesi

Adana’da etkili olan aşırı sıcaklar, çocukların sulama kanalında serinlemeye çalışırken tehlikeli anlar yaşamasına yol açtı.



Kentteki sıcaklık 45 dereceyi aştı.

İŞ MAKİNESİNİN ÜZERİNE ÇIKIP ATLADILAR



Özellikle çocuklar sıcaktan bunalınca yasak olmasına rağmen sulama kanallarında serinlemeye çalıştı. Bazı çocuklar sulama kanalının yanındaki iş makinesinin üzerine çıkarak suya atladı.



Bu durum çocuklar için büyük tehlike oluşturdu.



Adana'da her yıl ortalama 25 çocuk boğulma riski yaşıyor.