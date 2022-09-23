Adana'da DAEŞ operasyonu

Adana'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik soruşturma kapsamında 7 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Adana'da DAEŞ operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, geçmiş dönemde adına faaliyette bulundukları ileri sürülen 7 şüphelinin kentte olduğunu tespit etti.

Yabancı uyruklu şüphelilerin bulunduğu adreslere TEM şubesi operasyon timi ve özel harekat polisleriyle baskın yapıldı.

Bazı polisler uzun namlulu silahlarla sokak giriş ve çıkışlarında önlem alırken, TEM şubesi ekipleri adreslerde arama yaptı.

Ekiplerin gözaltına aldığı bazı şüpheliler Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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