Adana'da DAEŞ operasyonu

Bazı polisler uzun namlulu silahlarla sokak giriş ve çıkışlarında önlem alırken, TEM Şubesi ekipleri adreslerde arama yaptı.



Ekiplerin gözaltına aldığı bazı şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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