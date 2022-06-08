Adana'da DAEŞ operasyonu: 10 şüpheli yakalandı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, Suriye'de daha önce terör örgütü DAEŞ adına faaliyette bulunduğu ileri sürülen kişilerin kentte olduğunu belirledi.



Ekipler, yaptıkları araştırmayla yabancı uyruklu 10 şüphelinin adreslerini tespit etti.



Haklarında gözaltı kararı çıkarılan şüphelilerin yakalanması için adreslere şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, 10 zanlı yakalandı.



Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

