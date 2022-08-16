Adana'da DAEŞ operasyonu: 7 gözaltı

Adana'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Haberler - Anadolu Ajansı 16.08.2022 - 06:43

Adana'da DAEŞ operasyonu: 7 gözaltı

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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, geçmiş dönemde terör örgütü DEAŞ adına farklı görevlerde bulundukları ileri sürülen 10 şüphelinin kentte olduğunu tespit etti.

Yabancı uyruklu şüphelilerin bulunduğu adreslere özel harekat polislerinin de desteğiyle baskın düzenlendi.

Ekipler, sokak giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla önlem aldı, özel harekat polisleri de evlerin kapılarını koçbaşıyla kırdı.

ekipleri, adreslerde arama yaptı.

Gözaltına alınan 7 şüpheli Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Ekipler, adreste bulunmayan 3 zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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