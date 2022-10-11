Adana'da DAEŞ operasyonu: 7 gözaltı kararı

Adana'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik soruşturma kapsamında, 7 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Adana'da DAEŞ operasyonu: 7 gözaltı kararı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, geçmiş dönemde Suriye ve Irak'ta adına faaliyette bulundukları ileri sürülen 7 şüphelinin kentte olduğu bilgisine ulaştı.

Yabancı uyruklu şüphelilerin bulunduğu yerlere, Özel Harekat polislerinin de desteğiyle baskın yapıldı.

Sokak giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla önlem alınırken Özel Harekat polisleri evlerin kapılarını koçbaşıyla kırdı.

Gözaltına alınan bazı şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet'e götürüldü.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...