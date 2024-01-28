Adana'da DAEŞ operasyonu: Kırmızı bültenle aranan 6 kişi yakalandı

Adana'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu 6 zanlı yakalandı.

Adana'da DAEŞ operasyonu: Kırmızı bültenle aranan 6 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubesi ekipleri, Irak ile Suriye'de adına silahlı faaliyet yürüten yabancı uyruklu 6 zanlının, yasa dışı yollarla 'ya geldiğini belirledi.

Interpol tarafından kırmızı bültenle arandıkları öğrenilen şüpheliler, merkez Seyhan ilçesindeki adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.A.B. ve A.S.A, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 4 şüpheli ise sınır dışı edildi.

Özel harekat ekiplerinin de katıldığı dron destekli operasyon, polis kamerasınca görüntülendi.

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