Adana'da DAEŞ operasyonu: 6 gözaltı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye'de DAEŞ adına silahlı faaliyet yürüttükleri ve yasa dışı yollarla yurda girdikleri iddia edilen 6 zanlının kimliğini belirledi.



Merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerindeki 6 ikamete, özel harekat ekiplerinin desteğiyle şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Operasyonda Suriye uyruklu şüpheliler M.S, A.B, H.A, H.H, M.H. ve H.A. yakalandı.



Adreslerde ele geçirilen dijital materyaller incelemeye alındı.



Terör örgütünün "uyuyan hücre yapılanmasında" yer aldıkları değerlendirilen zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.