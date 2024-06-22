Adana'da damat dehşeti: Eşini ve ailesini öldürdü

Adana'nın Seyhan ilçesinde Hakim Eba, boşanma aşamasındaki eşi Şükran Eba ile konuşmak için kayınpederi Turgut Erat’ın evinin önüne geldi.

Burada Hakim Eba ile eşi Şükran Eba arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında yanındaki tabancayı çeken Hakim Eba, eşine peş peşe ateş etti.

ÇOCUĞUNU ALIP KAÇTI

Sesleri duyup sokağa çıkan kayınbiraderi Muhammet Erat, kayınvalidesi Leyla Erat ve kayınpederi Turgut Erat’ı da vuran Hakim Eba, yenidoğan çocuğunu alıp kaçtı.

Hakim Aba’nın, anlaşmazlık yaşadığı eşinin ailesinin çocuğunu kendisine göstermediğini öne sürdüğü, bu nedenle de evin önüne geldiği kaydedildi. Aba’nın ilk olarak eşiyle tartışmaya başladığı ardından eşinin ailesinin de konuya dahil olmasıyla silahını çıkartıp, ateş açtığı belirtildi.

