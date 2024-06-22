Adana'da damat dehşeti: Eşini ve ailesini öldürdü

Adana’da Hakim Eba (23), sokak ortasında tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi Şükran Eba (19) ile ve kayınpederi, kayınvalidesi ve kayınbiraderini tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından yeni doğan bebeğini de yanına alan Eba, kaçtı.

Adana'da damat dehşeti: Eşini ve ailesini öldürdü

'nın Seyhan ilçesinde Hakim Eba, boşanma aşamasındaki eşi Şükran Eba ile konuşmak için kayınpederi Turgut Erat’ın evinin önüne geldi.

Burada Hakim Eba ile eşi Şükran Eba arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında yanındaki tabancayı çeken Hakim Eba, eşine peş peşe ateş etti.

ÇOCUĞUNU ALIP KAÇTI

Sesleri duyup sokağa çıkan kayınbiraderi Muhammet Erat, kayınvalidesi Leyla Erat ve kayınpederi Turgut Erat’ı da vuran Hakim Eba, yenidoğan çocuğunu alıp kaçtı.

Hakim Aba’nın, anlaşmazlık yaşadığı eşinin ailesinin çocuğunu kendisine göstermediğini öne sürdüğü, bu nedenle de evin önüne geldiği kaydedildi. Aba’nın ilk olarak eşiyle tartışmaya başladığı ardından eşinin ailesinin de konuya dahil olmasıyla silahını çıkartıp, ateş açtığı belirtildi.

Adana'da damat dehşeti: Eşini ve ailesini öldürdü - 1

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekibi vurulan 4 kişinin de öldüğünü belirledi. Ölenlerin cenazeleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Polis ekipleri, Hakim Eba’nın yakalanması için çalışma başlattı.

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