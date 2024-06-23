Adana'da damat vahşeti: Katliam sonrası kaçtığı görüntüler ortaya çıktı

Adana'da Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda; Hakim Eba, boşanma aşamasındaki eşi Şükran Eba ile konuşmak için kayınpederi Turgut Erat’ın evinin önüne geldi. Burada Hakim Eba ile eşi Şükran Eba arasında tartışma çıktı. EŞİ VE 3 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ Tartışma sırasında yanındaki tabancayı çıkarak Hakim Eba, peş peşe eşine ateş etti. Sesleri duyup sokağa çıkan kayınbiraderi Muhammet, kayınvalidesi Leyla ve kayınpederi Turgut Erat'ı da vuran Hakim Eba, yeni doğan çocuğunu da alıp kaçtı.



ÖLEN 4 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 4 kişinin de yaşamını yitirdiği belirlendi. Ölenlerin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Otopsileri yapılan 4 kişi, Mardin'de toprağa verildi.