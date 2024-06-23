Adana'da damat vahşeti: Katliam sonrası kaçtığı görüntüler ortaya çıktı

Adana'da 23 yaşındaki Hakim Eba, sokak ortasında tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi Şükran Eba (19) ile kayınpederi, kayınvalidesi ve kayınbiraderini tabancayla vurarak öldürmüştü. Hakim Eba'nın olay sonrası elinde tabanca ile kaçarken görüntüleri ortaya çıktı.

Adana'da damat vahşeti: Katliam sonrası kaçtığı görüntüler ortaya çıktı

'da Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda; Hakim Eba, boşanma aşamasındaki eşi Şükran Eba ile konuşmak için kayınpederi Turgut Erat’ın evinin önüne geldi. Burada Hakim Eba ile eşi Şükran Eba arasında tartışma çıktı.

EŞİ VE 3 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

Tartışma sırasında yanındaki tabancayı çıkarak Hakim Eba, peş peşe eşine ateş etti. Sesleri duyup sokağa çıkan kayınbiraderi Muhammet, kayınvalidesi Leyla ve kayınpederi Turgut Erat'ı da vuran Hakim Eba, yeni doğan çocuğunu da alıp kaçtı. 

Adana'da damat vahşeti: Katliam sonrası kaçtığı görüntüler ortaya çıktı - 1

ÖLEN 4 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 4 kişinin de yaşamını yitirdiği belirlendi. Ölenlerin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Otopsileri yapılan 4 kişi, Mardin'de toprağa verildi.

Adana'da damat vahşeti: Katliam sonrası kaçtığı görüntüler ortaya çıktı - 2

VATANDAŞLAR GÖRÜNTÜLEMİŞ

Olay anında cep telefonunun kamerası açan bir vatandaş, şüphelisi Hakim Eba'nın elinde silahla kaçtığı anları kayda aldı. Vatandaşların 'Yapma' diye bağırdığı ve ardından silah sesinin geldiği görüntüde, Eba'nın elinde silahla kaçtığı anlar yer aldı. 

Soruşturmayı sürdüren polis, cinayet şüphelisi Eba'yı yakalamak için çalışmalara devam ediyor.

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