Adana'da dayak, işkence, taciz: Ben öldükten sonra hakkımı savunmayın

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir kadın, önce asansörde ardından da evine girerek cinsel saldırıda bulunan zanlıdan şikayetçi oldu.

Olay, Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, İstanbul’da genel koordinatör olarak görev yaparken babası rahatsızlanınca Adana’ya gelen Fide Uyarlar (42) evinin bahçesinde köpeklerini gezdirirken Gökhan K. (45) ile tanıştı.

Sadece birkaç kez Gökhan K. ile karşılaşan Uyarlar, daha sonra Gökhan K'nin tacizine maruz kaldı.

Sözlü ve fiziki tacizleri cinsel saldırı takip etti. Uyarlar'ın evine giren Gökhan K, kadını günlerce alıkoydu.

Saldırı sırasında kolu kırılan Uyarlar, bir daha kendisine bulaşmaması için şikayetçi olmadı ancak Gökhan K. kadının peşini bırakmadı. 22 Mayıs'ta tekrar geldi, Uyarlar'ı asansöre binerken yakaladı. Aralarında çıkan arbede ise güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Uyarlar, bunun üzerine Gökhan K.'dan şikayetçi oldu. Şüpheli de kadın kendisine tokat attığı için şikayetçi oldu.

Kadın bir daha kendisini rahatsız etmeme karşılığında şüpheli ile uzlaştı.

Ancak Gökhan K. yine Uyarlar'ın evine zorla girerek cinsel saldırı girişiminde bulundu. Genç kadın, şüpheli kaçtıktan sonra polise giderek şikayette bulundu. Şüpheli polis tarafından evine yapılan baskında gözaltına alındı.

''BEN ÖLDÜKTEN SONRA HAKKIMI SAVUNMAYIN''



Uyarlar ise yaşadığı dehşet anlarını gözyaşları içinde anlattı:



''Önce 1 hafta boyunca beni hapsetti. Daha sonra ortalıktan kaybolmuştu. Düşüp bacağımı kırdığım bir dönemde yeniden geldi. Gece 00.30’dan sabah 06.30’a kadar dövdü ve benimle evleneceksin diyerek zorladı. Benden uzak durması şartıyla uzlaşma imzaladım. Çünkü kalıcı bir iz, yara ya da sakatlık bırakmazsa içeriye atılmıyormuş. Ben öldükten sonra hakkımı savunmayın.”



Uyarlar, tehdit ve şantaja maruz kaldığını söyledi.