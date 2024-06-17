Adana'da denetimlerde 100 ruhsatsız silah ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 10-16 Haziran'da denetim gerçekleştirildi.





Çalışmalarda, ruhsatsız 68 tabanca, 23 tüfek, 9 kurusıkı tabanca, 748 fişek, çalıntı olduğu tespit edilen 11 motosiklet, 4 araç ve 1 elektrikli bisiklet ele geçirildi.



Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 450 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 137'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



Çalışma kapsamında 2 iş yerine kumar oynatma suçundan yasal işlem yapıldı, 74 kişiye de 726 bin 298 lira idari para cezası uygulandı.