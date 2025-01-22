Adana'da depoya baskın: Çok sayıda cinsel içerikli ilaç ele geçirildi
Adana'da polis ekip bir depoda, reçeteyle alınan tıbbi ve cinsel içerikli bin 314 kutu ilaç ele geçirdi. Gözaltına alınan depo sahibi, ilaçların kendisine ait olmadığını iddia edip "Kim, ne zaman koydu bilmiyorum." dedi.
Seyhan Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Sarıyakup Mahallesi'ndeki bir depoda çok sayıda tıbbi ve cinsel içerikli ilaç olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, Suriye uyruklu Abdülhamit R.'nin deposuna baskın yaptı. Girişinde herhangi bir tabela olmayan depoda arama yapan polis, raf ve karton kutularda reçeteye tabi ağrı kesici, antibiyotik ve cinsel içerikli bin 314 kutu ilaç ele geçirdi.
Gözaltına alınan Abdülhamit R. ilk ifadesinde, "Ben dericilik yapıyorum. Malzemelerimi koymak için bu depoyu, tanımadığın Suriyeli bir kişiden devraldım. İlaçlar bana ait değil. Kim, ne zaman koydu bilmiyorum." dedi.
Polis merkezindeki işlemleri süren Abdülhamit R.'ye, "Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma" suçu yöneltildiği bildirildi.
Depo, zabıta tarafından mühürlenirken, ilaçlar da İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
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