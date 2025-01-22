Adana'da depoya baskın: Çok sayıda cinsel içerikli ilaç ele geçirildi

Seyhan Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Sarıyakup Mahallesi'ndeki bir depoda çok sayıda tıbbi ve cinsel içerikli ilaç olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.



Ekipler, Suriye uyruklu Abdülhamit R.'nin deposuna baskın yaptı. Girişinde herhangi bir tabela olmayan depoda arama yapan polis, raf ve karton kutularda reçeteye tabi ağrı kesici, antibiyotik ve cinsel içerikli bin 314 kutu ilaç ele geçirdi.