Adana'da deprem tedirginliği | Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından bölgedeki sismik hareketlilik sürerken, uzman isimlerin Bingöl ve Adana gibi şehirlerde ‘deprem’ riski olduğuna yönelik uyarıları sürüyor.



“Deprem” korkusunun yaşandığı şehirlerden biri olan Adana ile ilgili olarak Prof. Dr. Naci Görür’den yeni bir açıklama geldi.



Twitter hesabından bir paylaşım yapan Görür, "Arkadaşlar, hep Adana soruluyor. Maraş depremlerinden sonra Anadolu 3,5-7,0 m güney/güneybatıya DAF/ÖD fayı boyunca kayınca yerbilimciler doğal olarak Adana Havzası ve Kıbrıs için biraz tedirgin olurlar. Biz de biraz dikkatli olunsun dedik. Hepsi o, sevgiyle" dedi.



ADANA İÇİN UYARIDA BULUNMUŞTU



Prof. Görür, bir önceki paylaşımında da Adana'ya dikkat çekerek, "Arkadaşlar Hatay’da 6,4 ve daha küçük depremler oldu. Maraş depremlerinden sonra bu boyutta depremleri Hatay ve Adana’da bekliyorduk. Nitekim ben, Celal Şengör ve yerbilimci arkadaşlarımız duyurmuştuk. Maraş’ta oldu. Adana ve Kıbrıs’ta da dikkatli olmamız gerekir. Bu uyarılarımız bölgedeki stres transferine dayanıyor. Keza Malatya çevresindeki Malatya, Ovacık ve Nazimiye-Karakoçan fayları üzerinde de benzer nedenlerle dikkatli olmalıyız. Yetkililerimizin ve halkımızın dikkatli olmasında yarar var, sevgiyle" demişti.