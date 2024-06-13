Adana'da dereye düşen araçtaki 3 kişi yaralandı

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, dereye düşen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Adana'da dereye düşen araçtaki 3 kişi yaralandı

'da Ali Usta (70) idaresindeki hafif ticari araç, Saimbeyli ilçesi Tufanbeyli yolunda kontrolden çıkarak Obruk deresine düştü.

Kazada sürücü ile araçtaki Elfiraz Usta (70) ve Nejla Usta (65) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Gelen sağlık görevlilerince Saimbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, buradaki ilk müdahalelerin ardından Kozan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Sağlık durumu ağır olan Elfiraz Usta daha sonra ambulans helikopterle Yüreğir Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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