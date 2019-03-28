Adana'da, zabıta ekiplerince yakalan 82 yaşındaki dilencinin üzerinde 6 bin 455 lira bulundu.
Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda dilencilik yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.
Bulvarda dilenen Aziz İ, Zabıta Daire Başkanlığına götürdü.
Üzerinden 6 bin 455 lira çıkan Aziz İ'ye, Kabahatler Kanununun ilgili madde gereğince 153 lira ceza uygulandı.
Adana'da dilencinin üzerinden 6 bin 500 lira çıktı
Anadolu AjansıTürkiye
Adana'da zabıta ekiplerince yakalanan 82 yaşındaki dilencinin üzerinden 6 bin 500 liraya yakın para çıktı.
Adana'da, zabıta ekiplerince yakalan 82 yaşındaki dilencinin üzerinde 6 bin 455 lira bulundu.