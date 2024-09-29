Adana'da diş hekimine muştalı saldırı: "Husumetlimi nasıl tedavi edersin?"

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir diş hekimi, esnaf komşusunun saldırısına uğradı.

İddiaya göre, kendi kliniğini işleten Muhammet Fatih Erkılınç, "Sen benim husumetli olduğum kişinin diş tedavisini nasıl yaparsın?" diyen komşusu Burak Ç. tarafından muştayla dövüldü.

SALDIRGAN POMPALI TÜFEKLE DE ATEŞ ETTİ

Saldırgan daha sonra Erkılınç'a pompalı tüfekle ateş etti. Ancak tüfekten çıkan saçmalar, şans eseri diş hekimine isabet etmedi.

Muhammet Fatih Erkılınç "Düşmanca bir saldırı beklemiyordum. Canım çok yandı. Hastaneye gidip, darp raporu aldım. Polise şikayet ettim. Bundan sonra muayenehanemize gelen hastalarımıza 'Sen kimin yakınısın? Kimin düşmanısın?' diye sorup muayene etmeyecek miyiz?" diye konuştu.



Yüzünde şişlik ve yaralar oluşan diş hekimi, zanlıdan şikayetçi oldu.