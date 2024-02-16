Adana'da doktora yumruklu saldırı

Seyhan Devlet Hastanesi'nde tartıştığı doktora yumruk atan hasta gözaltına alındı.

Adana'da doktora yumruklu saldırı

'da Seyhan Devlet Hastanesi'nde dün akşam saatlerinde iddiaya göre acil servise giden Bekir G. (50), görevli Hüseyin D. (30) ile kendisiyle ilgilenmediği gerekçesiyle tartıştı.

Tartışma devam ederken Bekir G., koltukta oturan doktora birden yumruk attı.

Hastane polisi olaya müdahale edip şüpheliyi gözaltına aldı.

Saldırgan hasta, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, doktor ise acil serviste tedavi altına alındı.

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