Adana'da doktora yumruklu saldırı

Adana'da Seyhan Devlet Hastanesi'nde dün akşam saatlerinde iddiaya göre acil servise giden Bekir G. (50), görevli doktor Hüseyin D. (30) ile kendisiyle ilgilenmediği gerekçesiyle tartıştı.

Tartışma devam ederken Bekir G., koltukta oturan doktora birden yumruk attı.

Hastane polisi olaya müdahale edip şüpheliyi gözaltına aldı.

Saldırgan hasta, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, doktor ise acil serviste tedavi altına alındı.

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