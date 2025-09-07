Adana'da drone destekli trafik denetimi

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, diğer şubelerin desteğiyle kent genelinde belirlenen noktalarda drone destekli trafik uygulaması yaptı.



Polis ekipleri, 478 aracı durdurarak sürücülerin belgelerini inceledi ve alkol testi uyguladı.

TRAFİKTEN MEN EDİLDİLER



Denetimlerde 14 araç trafikten men edildi.



Ayrıca ekipler, çeşitli ihlallerden 38 aracın sürücüsüne 255 bin 100 lira para cezası uyguladı.