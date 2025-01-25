Adana'da drone destekli trafik uygulaması yapıldı

Adana'da drone destekli trafik uygulamasında 32 sürücüye çeşitli suçlardan ceza yazıldı.

Adana'da drone destekli trafik uygulaması yapıldı

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Bülent Angın Bulvarı'nda yayaların geçiş önceliğiyle ilgili drone destekli uygulama gerçekleştirdi.

Toplam 7 ekibin katıldığı uygulamada, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışanlara yol vermeyenler dron ile tespit edildi.

Uygulamada, geçitlerde yayalara yol vermeyen sürücülerin yanı sıra kask takmayan, seyir halindeyken cep telefonuyla konuşan, standart dışı plaka kullanan ve kaldırımda motosiklet süren toplam 32 kişiye para cezası yazıldı.

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