Adana'da düğün tartışması kanlı bitti

Adana’da bir kişi “düğüne elektrik verme” meselesi yüzünden tartıştığı mahallenin bakkalı tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Polis, kaçan şüpheliyi yakalama çalışma başlattı.

Adana'da düğün tartışması kanlı bitti

Seyhan ilçesine bağlı Şakirpaşa Mahallesi’nde İsmet Gülşen (33), evinin sokağındaki düğünün geç saatlere kadar devam etmesi nedeniyle çıkan sesten rahatsız oldu.

Ardından Gülşen, düğün sahiplerinin iş yerindeki elektrik kullanmaları için izin veren bakkal sahibi Sercan K.’yi elektriği kesmesi konusunda uyardı.

Sercan K. elektriğini kesmeyeceğini söyleyince ikili arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada Sercan K., bakkalın içerisine gizlediği tabancayı alarak İsmet Gülşen’i göğsünden vurdu ve kaçtı.

Hastaneye kaldırılan Gülşen, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gülşen’in cesedi otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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