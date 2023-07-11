Adana’da durdurulan aracın bagajından 20 kilogram uyuşturucu çıktı

Sürücü İ.G. (32) ile kız arkadaşı S.A. (22) gözaltına alındı.



Emniyete götürülen iki kişi, sorgularında susma haklarını kullandı.



Şüphelilerden İ.G. tutuklandı, S.A. da adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



Soruşturma sürüyor.