Adana’da durdurulan aracın bagajından 20 kilogram uyuşturucu çıktı

Adana’da polisin takibe alıp Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda durdurduğu araçta, valizlerin içine yerleştirilmiş 20 kilo uyuşturucu çıktı. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan araç sürücüsü tutuklandı, araçta bulunan kız arkadaşı ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Adana’da durdurulan aracın bagajından 20 kilogram uyuşturucu çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda getirileceği bilgisi sonrası harekete geçti.

Takibe alınan otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda durduruldu.

Otomobilde yapılan aramada, valizlerin içlerine konmuş 20 kilo 684 gram esrar ele geçirildi.

Adana’da durdurulan aracın bagajından 20 kilogram uyuşturucu çıktı - 1

Sürücü İ.G. (32) ile kız arkadaşı S.A. (22) gözaltına alındı.

Emniyete götürülen iki kişi, sorgularında susma haklarını kullandı.

Şüphelilerden İ.G. tutuklandı, S.A. da adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Soruşturma sürüyor.

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