Adana’da düşen helikopterin enkazı tespit edildi

Adana'nın Kozan ilçesinde baraja düşen helikopterin enkazına Ankara ve Adana’dan bölgeye gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timleri (SAK) tarafından ulaşıldı. Enkazın yarın barajdan çıkartılması planlanıyor.

Adana’da düşen helikopterin enkazı tespit edildi

Cuma günü saat 16.00 sıralarında Kozan ilçesi Kızlarsekisi Mahallesi'nde çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Havadan müdahale için gönderilen yangın söndürme helikopteri, Göksu Çayı üzerindeki Gökdere Barajı'ndan su alırken bilinmeyen bir nedenle düştü. Helikopterde bulunan 3'ü Rus, 2'si Türk 5 kişilik mürettebatın düştüğü barajda köylüler tarafından kurtarıldığı bildirildi. Olayda kimse yaralanmadı.

HELİKOPTERİN ENKAZI TESPİT EDİLDİ

Bugün ise Ankara ve ’dan bölgeye gelen JAK ve SAK ekipleri "Mi-8" tipi yangın söndürme helikopterinin enkazına su altı aracıyla 34 metrede ulaştı. Ekipler, saha taraması yaparak bölgeden ayrılırken enkazın yarın sudan çıkartılması planlanıyor.

Köy sakinlerinden Ahmet Özcan, ekiplerin enkaza ulaşmak için canla başla çalıştıklarını söyledi.

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