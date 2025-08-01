Adana'da eğitim uçağı kaza yaptı: 2 yaralı
Adana'da ultralight tipi eğitim uçağı kaza yaptı. Pilot ve uçaktaki yolcu ağır yaralandı.
Adana'nın Yüreğir ilçesi Özler Mahallesi'nde bulunan Kelaynak pistinden kalkış yapan özel bir havacılık şirketine ait TC-UOI tescilli ultralight tipi eğitim uçağı, saat 19.20 sıralarında kaza- kırıma uğradı.
Kazada, pilot Burak Yürekli ve uçaktaki Şeyda Doğan, ağır yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
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