Adana'da elektrikli bisiklet gasbeden sanığa 5,5 yıl hapis

Adana'da elektrikli bisiklet gasbeden sanığın cezası belli oldu.

Adana Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık B.K. (17) ile avukatlar katıldı.



Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında sanığın, 24 Eylül 2023'te yolunu kestiği M.U'dan elektrikli bisikletini istediğini belirtti.



B.K'nin, direnen müştekiyi öldürmekle tehdit ettiğini anlatan savcı, bisikleti zorla alıp kaçan sanığın "yol kesmek suretiyle yağma" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.



Sanık ise savunmasında pişman olduğunu belirterek, "Tahliye olduktan sonra müştekinin zararını gidermek istiyorum." ifadesini kullandı.



Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, "yol kesmek suretiyle yağma" suçundan 10 yıl hapse çarptırdığı sanığın cezasını, yaşı ve cezanın geleceği üzerindeki olası etkilerini hafifletici sebep kabul edip 5 yıl 6 ay 20 güne indirdi.



Heyet, B.K'nin tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak tahliyesine karar verdi.