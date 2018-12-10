Adana'da özel bir rehabilitasyon merkezine giden Adem Doğan yönetimindeki servis minibüsü, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun Kozan çıkışında devrildi.
Kazada, servis görevlisi Gülbahar Keçeci ve öğrenci velisi Fatma Alkan ile 4 engelli öğrenci yaralandı.
Üşümemeleri için yolda duran vatandaşların araçlarında bekleyen yaralı çocuklar, daha sonra ambulanslara alındı.
Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Adana'da engelli çocukları taşıyan servis devrildi: 6 yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
Adana'da özel bir rehabilitasyon merkezine ait servis minibüsünün devrilmesi sonucu 4'ü engelli çocuk 6 kişi yaralandı.
Adana'da özel bir rehabilitasyon merkezine giden Adem Doğan yönetimindeki servis minibüsü, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun Kozan çıkışında devrildi.