Adana'da özel bir rehabilitasyon merkezine giden Adem Doğan yönetimindeki servis minibüsü, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun Kozan çıkışında devrildi.

Kazada, servis görevlisi Gülbahar Keçeci ve öğrenci velisi Fatma Alkan ile 4 engelli öğrenci yaralandı.

Üşümemeleri için yolda duran vatandaşların araçlarında bekleyen yaralı çocuklar, daha sonra ambulanslara alındı.

Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.