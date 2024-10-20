Adana’da erik ağacı çiçek açtı

İlçeye bağlı Gedikli Mahallesinde sonbahar mevsimi ile birlikte havalar soğumaya başlarken erik ağacının çiçek açması üreticiyi şaşırttı.

Üreticiler, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkilerinin göründüğünü ifade etti.

Üretici İbrahim Gün, "Erciyes Dağına kar yağarken Feke Gedikli Mahallesinde erik ağacı çiçek açtı. Bir yanda kış meyveleri, nar, elma bir yanda bahar meyvesi erik ağacı çiçek açmış durumda. Buda iklimlerin değiştiğini bizlere gösteriyor. Erciyes’te kar var. Erik ağacı çiçekle doldu.” dedi.

