Adana'da Et ve Süt Kurumu'na bağlı tesiste hayvana eziyet

İKİ PERSONEL GÖZALTINDA



25 Mayıs'ta yaşanan olayla ilgili kesimhanede işçi olarak görevli iki personel gözaltına alındı.



ET VE SÜT KURUMU'NDAN AÇIKLAMA



Olayla ilgili Et ve Süt Kurumu'ndan da bir açıklama yapıldı.



Açıklamada tepki çeken görüntülerle ilgili müfettiş görevlendirildiği ve sorumluların işten el çektirildiği vurgulandı.

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