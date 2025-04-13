Adana'da eve kenevir baskını: Eve sistem kurmuş
Adana'da bir eve baskın yapan polis, iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştiren bir şüpheliyi gözaltına aldı.
Adana'da evinde iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.
Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen Mehmet E'nin (28) Toros Mahallesi'ndeki ikametine operasyon düzenledi.
Ekipler, evin 3 odasındaki saksılarda iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştirildiğini belirledi.
Adreste 74 kök kenevir, ısı tespit cihazı, ışıklandırma ve havalandırma sistemi ve bitki ilaçları ele geçiren polis, şüpheli Mehmet E'yi gözaltına aldı.
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