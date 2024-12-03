Adana'da eve uyuşturucu baskını

Adana'da bir evde 8 bin 523 uyuşturucu etkili hap ele geçirildi.

Adana'da eve uyuşturucu baskını

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, bulunduğu belirlenen merkez Yüreğir ilçesindeki bir ikamete operasyon düzenledi.

Adreste narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada, bir çuval içerisinde 8 bin 523 uyuşturucu etkili hap ile ruhsatsız tabanca bulundu.

Jandarma ekipleri, uyuşturucu hapları ve silahı ikametinde gizleyen kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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